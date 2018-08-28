[有片]电影《婚礼的那一天》人气高 上映仅六日即突破100万观影人次
电影 2018年8月28日 星期二14:23 Erin
电影《婚礼的那一天》目前依旧为Boxoffice的票房排行冠军，上映以来的累积人数已突破100万人次，成绩亮眼。
透过28日上午电影振兴委员会的报告中，《婚礼的那一天》在8月27日单日即冲出了10万4238的观影人次，上映六天累积人次已破100万人次，超越了韩国经典纯爱电影《初恋筑梦101》（韩原名《建筑学概论》）上映首周70多万人次的成绩，票房表现非常出色。《婚礼的那一天》描述深信3秒钟就能爱上一个人的乘熙（朴宝英饰）与眼中只有乘熙的宇延（金英光饰），让观众们再度重温初恋的美好。
目前Boxoffice排名第二的是《致命目击》，也已累积224万多的观影人次，目击到一桩凶杀案的李星民，同时也被凶手发现而成为下一个灭口的目标，他是否能顺利逃出魔掌？令观众们相当好奇。
第三名则是引领风潮的电影《与神同行2》，在韩国累积观影人次以达到近1200万人，在台湾更是表现不俗，票房大破4亿大关，使者们在这一集里将解开千年前的身世，其间的因果引人省思，加上本集新角色成造神马东石的加入，更增添了不少逗趣场面。
第四名则是同样为李星民与朱智勋所主演的《北风》，目前韩国累积观影人次近470万人，剧情描述在1990年代的黑金星行动，黄晸玟穿梭於南北韩高层之间，发现了其间的交易并不单纯，是一部气氛紧张一触即发的谍报电影。第五名则为外国续集电影《妈妈咪啊！2》，目前累积176万多观影人次。主角们还特别录制了影片问候台湾关众们喔!
前四名的电影，台湾的观众们不用等待太久，《与神同行2》目前仍在台湾香港热映中，《北风》也即将在9月7日与台湾观众们见面，《致命目击》《婚礼的那一天》两部电影，台湾观众也可於9月14日进戏院支持喔！
照片/影片：车库娱乐、采昌国际多媒体、catchplay
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