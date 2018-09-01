韓劇中的大魔王怎麼都顏值爆表，帥到想要一起亡命天涯也沒關係？！

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韓國男演員的帥是出了名的，因此哪怕他們演渣男角色也攔不住女粉絲們的迷戀，比如《那年冬天風在吹》中的「騙子」趙寅成，再比如《Voice》中的變態殺人魔金材昱，多少妹子嚷嚷著「即使你再壞，我也要和你浪跡天涯」啊，其實有不少帥哥演員演過殺人魔哦。

1.金材昱

《Voice》第一季中的大Boss金材昱帥到讓觀眾們精心為他創造了「變態帥」這個詞，讓人毛骨悚然的大魔王一般的存在，可是光靠這個顏值就已經圈粉了。

2. 權律

《Voice》的看點之一就是一個隱藏在背後的變態商人狂，第一季的毛泰久就是這樣一個角色，因為實在太帥，導致第二季開沒開播觀眾們就已經惦記上了新變態殺人犯。 果不其然，新上人的變態殺人狂依舊顏值在線。 這已經不是權律第一次扮演殺人犯了，在《打架吧鬼神》中他飾演一個表面為大學教授，實則擁有法術的大魔王，殺人手段極度兇殘。

3. 林周煥

《哦，我的鬼神大人》中，林周煥成為了正義與魔鬼並存的化身，表面上是溫和、負責、寵妻的員警，背地裡卻是個被惡鬼附身的心狠手辣大魔王。

4. 梁世宗

年下男代表梁世宗怎麼看也不像個殺人狂啊。 在《Duel》中，梁世宗一人分飾兩角，不僅飾演殺人魔，還飾演複製人。

5. 李相燁

李相燁在《Signal》、《當你沉睡時》中都有殺人的紀錄，導致小編每次看到他都會覺得背後直竄涼氣，實在是演得太逼真了。

6. 姜河那

美談製造機姜河那演起殺人犯是個什麼樣子？ 姜河那在《失蹤的黑色M》中客串亮相，雖然是已經被抓的囚犯，但作為高智商的犯人，他的一言一行無不充斥著危險的味道。

「圖：各電視劇截圖」

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