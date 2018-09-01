韩剧中的大魔王怎么都颜值爆表，帅到想要一起亡命天涯也没关系？！

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韩国男演员的帅是出了名的，因此哪怕他们演渣男角色也拦不住女粉丝们的迷恋，比如《那年冬天风在吹》中的「骗子」赵寅成，再比如《Voice》中的变态杀人魔金材昱，多少妹子嚷嚷著「即使你再坏，我也要和你浪迹天涯」啊，其实有不少帅哥演员演过杀人魔哦。

1.金材昱

《Voice》第一季中的大Boss金材昱帅到让观众们精心为他创造了「变态帅」这个词，让人毛骨悚然的大魔王一般的存在，可是光靠这个颜值就已经圈粉了。

2. 权律

《Voice》的看点之一就是一个隐藏在背后的变态商人狂，第一季的毛泰久就是这样一个角色，因为实在太帅，导致第二季开没开播观众们就已经惦记上了新变态杀人犯。 果不其然，新上人的变态杀人狂依旧颜值在线。 这已经不是权律第一次扮演杀人犯了，在《打架吧鬼神》中他饰演一个表面为大学教授，实则拥有法术的大魔王，杀人手段极度凶残。

3. 林周焕

《哦，我的鬼神大人》中，林周焕成为了正义与魔鬼并存的化身，表面上是温和、负责、宠妻的员警，背地里却是个被恶鬼附身的心狠手辣大魔王。

4. 梁世宗

年下男代表梁世宗怎么看也不像个杀人狂啊。 在《Duel》中，梁世宗一人分饰两角，不仅饰演杀人魔，还饰演复制人。

5. 李相烨

李相烨在《Signal》、《当你沉睡时》中都有杀人的纪录，导致小编每次看到他都会觉得背后直窜凉气，实在是演得太逼真了。

6. 姜河那

美谈制造机姜河那演起杀人犯是个什么样子？ 姜河那在《失踪的黑色M》中客串亮相，虽然是已经被抓的囚犯，但作为高智商的犯人，他的一言一行无不充斥著危险的味道。

「图：各电视剧截图」

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