GFRIEND的成員都是女戰士啊！SIN B表演途中胳膊脫臼仍面不改色
明星 2018年8月28日 星期二08:49 Rui
演出行業充滿風險，這本身是 一個不用經常重複的話，受傷、壓力大、被網民攻擊，他們早已司空見慣。 然而，不管他們私下受了多大的傷痛，但只要站在臺上，他們就必須要拿出專業面貌，用陽光積極的笑臉面對大眾。
最近女團GFRIEND在菲律賓馬尼拉舉辦了演唱會「2018 Seasons of GFRIEND」，成員們演繹了經典歌曲《側耳傾聽》，細心的粉絲發現表演途中成員SIN B並沒有像其他成員那樣按照規定動作張開雙臂，左手不自覺下垂， 只有右手擺動。 而表演一開始，她也只是稍微抬起右胳膊之後再也沒動過。
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原來是SIN B的左胳膊脫臼了，完全無法動彈。 然而SIN B卻依舊跟隨音樂起舞，之後更是悄悄把脫臼的胳膊藏到了身後，僅依靠右手擺動，但她臉上始終面帶笑容，仿佛從沒有受過傷一樣，專業態度令人敬佩。
《側耳傾聽》最後的動作中，成員們要交叉牽手，SIN B也未能完成，讓人看得十分心疼。
GFRIEND的業務素養絕對是女愛豆中超一流的，她們曾經因為雨天地滑在表演中4分鐘內摔跤6次，但成員們依舊絲毫面不改色，跌倒後立刻站起來繼續表演，贏得了所有人的敬佩。
「圖：youtube/saya2158やっさん/さや」
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