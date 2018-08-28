GFRIEND的成员都是女战士啊！SIN B表演途中胳膊脱臼仍面不改色

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演出行业充满风险，这本身是 一个不用经常重复的话，受伤、压力大、被网民攻击，他们早已司空见惯。 然而，不管他们私下受了多大的伤痛，但只要站在台上，他们就必须要拿出专业面貌，用阳光积极的笑脸面对大众。

最近女团GFRIEND在菲律宾马尼拉举办了演唱会「2018 Seasons of GFRIEND」，成员们演绎了经典歌曲《侧耳倾听》，细心的粉丝发现表演途中成员SIN B并没有像其他成员那样按照规定动作张开双臂，左手不自觉下垂， 只有右手摆动。 而表演一开始，她也只是稍微抬起右胳膊之后再也没动过。

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原来是SIN B的左胳膊脱臼了，完全无法动弹。 然而SIN B却依旧跟随音乐起舞，之后更是悄悄把脱臼的胳膊藏到了身后，仅依靠右手摆动，但她脸上始终面带笑容，仿佛从没有受过伤一样，专业态度令人敬佩。

《侧耳倾听》最后的动作中，成员们要交叉牵手，SIN B也未能完成，让人看得十分心疼。

GFRIEND的业务素养绝对是女爱豆中超一流的，她们曾经因为雨天地滑在表演中4分钟内摔跤6次，但成员们依旧丝毫面不改色，跌倒后立刻站起来继续表演，赢得了所有人的敬佩。

「图：youtube/saya2158やっさん/さや」

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