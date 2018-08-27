SHINee 首支破億 MV 出爐！超經典暢銷曲〈Ring Ding Dong〉拔得頭籌

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今年適逢出道十週年的 SHINee 早在「MV 破億」流行前就已經大紅，但他們的經典作品至今依然讓人回味無窮，就在今天他們也終於擁有第一支破億 MV 了！

在今天（27 日）凌晨一點左右，SHINee 的 “Ring Ding Dong” 官方 MV 點閱數突破了一億大關，距離發佈已經過了九年多的時間。

“Ring Ding Dong” 是 SHINee 於 2009 年 10 月 19 日發行的迷你三輯〈2009, Year Of Us〉主打歌，強勁節奏、洗腦旋律和華麗的現場表演自此掀起旋風，甚至因為中毒性太高而連年獲選為「大考禁歌」。

在 “Ring Ding Dong” 問世的當年，SHINEee 也接連奪下金唱片獎（人氣獎）和首爾歌謠大獎（本獎）等獎項。

儘管出道至今憑著實力、努力一步步走過十年的 SHINee 地位已經毋庸置疑，但終於到來的「第一支破億 MV」仍令全球粉絲 Shawol 既興奮又引以為傲。相信 音樂作品豐富紮實的 SHINee，一定也會很快擁有更多高人氣的 MV！





（照片與影片來源：SM Entertainment）

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