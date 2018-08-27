SHINee 首支破亿 MV 出炉！超经典畅销曲〈Ring Ding Dong〉拔得头筹

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今年适逢出道十周年的 SHINee 早在「MV 破亿」流行前就已经大红，但他们的经典作品至今依然让人回味无穷，就在今天他们也终於拥有第一支破亿 MV 了！

在今天（27 日）凌晨一点左右，SHINee 的 “Ring Ding Dong” 官方 MV 点阅数突破了一亿大关，距离发布已经过了九年多的时间。

“Ring Ding Dong” 是 SHINee 於 2009 年 10 月 19 日发行的迷你三辑〈2009, Year Of Us〉主打歌，强劲节奏、洗脑旋律和华丽的现场表演自此掀起旋风，甚至因为中毒性太高而连年获选为「大考禁歌」。

在 “Ring Ding Dong” 问世的当年，SHINEee 也接连夺下金唱片奖（人气奖）和首尔歌谣大奖（本奖）等奖项。

尽管出道至今凭著实力、努力一步步走过十年的 SHINee 地位已经毋庸置疑，但终於到来的「第一支破亿 MV」仍令全球粉丝 Shawol 既兴奋又引以为傲。相信 音乐作品丰富扎实的 SHINee，一定也会很快拥有更多高人气的 MV！





（照片与影片来源：SM Entertainment）

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