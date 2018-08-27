真的是很有愛的「IU Team」！IU在婚禮上唱祝歌 伴舞夫婦也忍不住跟著旋律跳起舞來～
明星 2018年8月27日 星期一08:45 JiaJia
婚禮現場真的好歡樂～IU也在個人SNS上傳影片，要「IU Team」裡的伴舞夫婦幸福！
有在追看「IU TV」的粉絲，想必對「IU Team」一定不陌生吧～IU和工作夥伴們相處融洽，一起努力、一起打拼，才有現在舞台上閃閃發光的IU啊！
25日，久違更新SNS的IU分享兩則影片，原來她去給「IU Team」裡的家人們唱祝歌了！IU留言：「恩菲東煥請幸福」，職業是「伴舞」的新郎，直接在婚禮上用舞蹈炒熱氣氛。
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不只如此，IU為新人們獻唱祝歌的時候，新人們也忍不住跳起舞來。夫妻倆作為「IU Team」的成員，這根本就是小CASE啊！
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看到這樣的畫面，真的覺得好有愛，也羨慕「IU Team」深厚的情誼～伴舞夫婦要幸福，IU也要開開心心的！
（圖片來源：《IU TV》、IU SNS、giphy）
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