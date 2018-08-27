真的是很有爱的「IU Team」！IU在婚礼上唱祝歌 伴舞夫妇也忍不住跟著旋律跳起舞来～

真的是很有爱的「IU Team」！IU在婚礼上唱祝歌 伴舞夫妇也忍不住跟著旋律跳起舞来～

明星   2018年8月27日   星期一08:45   JiaJia  

婚礼现场真的好欢乐～IU也在个人SNS上传影片，要「IU Team」里的伴舞夫妇幸福！

有在追看「IU TV」的粉丝，想必对「IU Team」一定不陌生吧～IU和工作伙伴们相处融洽，一起努力、一起打拼，才有现在舞台上闪闪发光的IU啊！

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이지금（@dlwlrma）分享的贴文 张贴

25日，久违更新SNS的IU分享两则影片，原来她去给「IU Team」里的家人们唱祝歌了！IU留言：「恩菲东焕请幸福」，职业是「伴舞」的新郎，直接在婚礼上用舞蹈炒热气氛。

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不只如此，IU为新人们献唱祝歌的时候，新人们也忍不住跳起舞来。夫妻俩作为「IU Team」的成员，这根本就是小CASE啊！

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看到这样的画面，真的觉得好有爱，也羡慕「IU Team」深厚的情谊～伴舞夫妇要幸福，IU也要开开心心的！

（图片来源：《IU TV》、IU SNS、giphy）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

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