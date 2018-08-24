BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉MV 破三億 再度刷新韓團最快紀錄！
KPOP 2018年8月24日 星期五08:45 施乃琪
距離「破兩億」的日子還不到兩個月，BLACKPINK 的 “DDU-DU DDU-DU” MV 又火速地再下一城啦！
BLACKPINK 的最新主打歌 “DDU-DU DDU-DU” MV 點閱數，在昨天（23 日）下午衝破三億大關，YG 也立刻發出了紀念圖宣告好消息。
作為 BLACKPINK 首張迷你專輯〈Square Up〉雙主打歌之一的 “DDU-DU DDU-DU” MV 在 6 月 15日才隨專輯發行而曝光，甫公開就掀起爆炸性迴響，如今甚至寫下韓國團體 MV 破三億的最快紀錄。
另一方面，從出道前就開始經營專屬官方 YouTube 頻道的 BLACKＰINK，日前也有了超過一千萬名訂閱者而獲得 YouTube 認證，希望往後也能看到她們在上頭產出更多元的內容囉！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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