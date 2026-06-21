孫藝真曬海島度假照「甜蜜熊抱」玄彬！驚見歐巴「太平洋寬肩」又變壯，3歲兒子暴風抽高超吸睛

南韓演藝圈的「神仙夫妻檔」玄彬與孫藝真，自 2022 年舉辦世紀婚禮後，生活一向低調美滿。 沒想到，孫藝真今日在個人 IG 大方po出多張「蜜月級」的家族旅遊照，不僅罕見讓快 3 歲的寶貝兒子出鏡，更久違地po出與老公的高甜雙人照，緊貼在玄彬懷裡開懷大笑的模樣閃瞎全網。

孫藝真在 IG 興奮寫下「旅行第 4 天」，並大方上傳多張度假美照。 照片裡，孫藝真以一片蔚藍清澈的大海為背景，享受著無比愜意的悠閒時光。 她戴著時髦的墨鏡、對著鏡頭綻放招牌的燦爛笑容，全身散發著沉浸在幸福假期中的放鬆與優雅。



不過，最讓粉絲尖叫的絕對是這組夕陽下的雙人照！孫藝真溫柔地依偎在玄彬厚實、充滿安全感的懷裡，臉上滿是藏不住的小女人甜笑，而好一陣子沒露面的玄彬似乎「又變壯了」！夫妻倆結婚多年依舊像熱戀中的情侶，簡直是「迫降CP」粉的最強售後。



此外，孫藝真也大方公開了與同行友人們的溫馨大合照，照片中玄彬與寶貝兒子「小甜豆」的身影也罕見同框現身！雖然媽媽貼心地用貼圖遮住了正臉，但眼尖的網友們依然發現，不知不覺中，3歲的「小甜豆」已經「暴風抽高」長大了不少，超萌的身影瞬間成為全場焦點。



孫藝真與玄彬因合作電影《極智對決》及現象級韓劇《愛的迫降》擦出愛火，於 2022 年 3 月舉辦婚禮、同年 11 月順利迎來一子，動向一直備受關注。

接下來，兩位巨星也將全面回歸演藝事業，開啟霸屏模式：孫藝真主演的全新 Netflix 重磅影集《挑情醜聞》即將與觀眾見面; 玄彬則將攜手 Disney+ 原創大劇《韓國製造》第二季回歸，繼續用頂級顏值與硬核演技再度征服觀眾！



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