BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉MV 破三亿　再度刷新韩团最快纪录！

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距离「破两亿」的日子还不到两个月，BLACKPINK 的 “DDU-DU DDU-DU” MV 又火速地再下一城啦！

BLACKPINK 的最新主打歌 “DDU-DU DDU-DU” MV 点阅数，在昨天（23 日）下午冲破三亿大关，YG 也立刻发出了纪念图宣告好消息。

作为 BLACKPINK 首张迷你专辑〈Square Up〉双主打歌之一的 “DDU-DU DDU-DU” MV 在 6 月 15日才随专辑发行而曝光，甫公开就掀起爆炸性回响，如今甚至写下韩国团体 MV 破三亿的最快纪录。



另一方面，从出道前就开始经营专属官方 YouTube 频道的 BLACKＰINK，日前也有了超过一千万名订阅者而获得 YouTube 认证，希望往后也能看到她们在上头产出更多元的内容罗！



（照片与影片来源：YG Entertainment）

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