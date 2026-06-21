40歲「短髮女神」高準熹公開相親！害羞初見面狂冒粉紅泡泡　暖男對象連爸爸都認證

演員 高準熹 與第一位相親對象見面的現場，在節目上公開後引發關注。

19日，MBN綜藝節目《別人家的珍貴家人》在23日播出前，搶先公開了高準熹的相親故事。

當天，高準熹第一次與相親對象見面時，顯得十分緊張。她坦率地表示：「好尷尬，我不知道該聊些什麼。」一開頭就緊張地狂灌水喝。



當相親對象男問她：「妳本來就比較怕生嗎？」高準熹回答：「因為我是超級I人，又是A型，所以需要一點時間才能熟絡。」之後，相親對象自然地幫忙點餐，並持續與高準熹聊天。

而看到高準熹露出害羞微笑後，現場也有人表示：「看來她並不討厭對方，第一印象似乎不錯。」



原來，高準熹的父母當時就坐在咖啡廳的一角，親自觀看女兒的相親過程。

高準熹的父親解釋說：「因為很好奇她會看上什麼樣的人，也想知道準熹會有什麼反應，所以才過來看看。」



之後，高準熹的母親看著相親對象，露出滿意的反應表示：「長相給人的印象非常好，身材也很好。」

父親同樣相當關注兩人的互動，仔細觀察他們的談話後表示：「這位相親對象有很多很有魅力的地方。」這番話也吸引了眾人關注。



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