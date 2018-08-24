《Radio Star》和車太鉉簽約竟然還有隱性福利？！網民驚呼：好友終於來了

趙寅成新影片《安市城》上映在即，日前他宣佈將做客綜藝節目《Radio Star》，而這一切都是車太鉉的功勞？
趙寅成攜南柱赫、裴成佑、朴炳恩等電影《安市城》的主演要亮相《Radio Star》，為新作做宣傳，這可是他第一次為宣傳電影亮相綜藝，因此備受觀眾的關注和期待。 而他作為主持人車太鉉的好兄弟，雖然經常接到出演該節目的邀請，但卻從未到訪過。
此前車太鉉作為《Radio Star》的臨時MC，直到今年1月才成為固定主持人，當時另一位主持人金九拉就說：「不少頂級明星都不願意來《Radio Star》，現在好了車太鉉都來了，他們應該會陸續來了吧。 」
在娛樂圈有著黃金人脈的車太鉉和趙寅成是圈內出名的死黨，自從車太鉉成了主持人之後節目組就一直希望趙寅成亮相，並不斷遞出橄欖枝，就連金九拉都時不時好奇問：「你和趙寅成怎麼成為好友的， 他到底什麼時候來？ 」車太鉉曾調侃：「我和這檔節目簽了約，難道寅成也算是簽約隱性條件之一嗎？ 我當了主持人之後，就連新聞都出了趙寅成、朴寶劍什麼時候會跟著上節目的內容，原來和我簽約還會帶來這種隱性福利啊。 」
超講義氣的趙寅成曾經因為車太鉉的一個電話就亮相綜藝真人秀《兩天一夜》，完全沒有任何大明星的架子，和其他人打成一片，因此受到了廣大觀眾的喜愛。 本次亮相《Radio Star》也十分讓觀眾期待，直稱：「車太賢的合約條件終於達成了」。
「圖：TD」
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