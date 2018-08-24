《Radio Star》和车太铉签约竟然还有隐性福利？！网民惊呼：好友终於来了

赵寅成新影片《安市城》上映在即，日前他宣布将做客综艺节目《Radio Star》，而这一切都是车太铉的功劳？
赵寅成携南柱赫、裴成佑、朴炳恩等电影《安市城》的主演要亮相《Radio Star》，为新作做宣传，这可是他第一次为宣传电影亮相综艺，因此备受观众的关注和期待。 而他作为主持人车太铉的好兄弟，虽然经常接到出演该节目的邀请，但却从未到访过。
此前车太铉作为《Radio Star》的临时MC，直到今年1月才成为固定主持人，当时另一位主持人金九拉就说：「不少顶级明星都不愿意来《Radio Star》，现在好了车太铉都来了，他们应该会陆续来了吧。 」
在娱乐圈有著黄金人脉的车太铉和赵寅成是圈内出名的死党，自从车太铉成了主持人之后节目组就一直希望赵寅成亮相，并不断递出橄榄枝，就连金九拉都时不时好奇问：「你和赵寅成怎么成为好友的， 他到底什么时候来？ 」车太铉曾调侃：「我和这档节目签了约，难道寅成也算是签约隐性条件之一吗？ 我当了主持人之后，就连新闻都出了赵寅成、朴宝剑什么时候会跟著上节目的内容，原来和我签约还会带来这种隐性福利啊。 」
超讲义气的赵寅成曾经因为车太铉的一个电话就亮相综艺真人秀《两天一夜》，完全没有任何大明星的架子，和其他人打成一片，因此受到了广大观众的喜爱。 本次亮相《Radio Star》也十分让观众期待，直称：「车太贤的合约条件终於达成了」。
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