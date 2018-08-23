VIXX 和 gu9udan 要有師弟了！Jellyfish Entertainment 準備推七人新男團
KPOP 2018年8月23日 星期四13:23 施乃琪
時隔六年，作為 Jellyfish Entertainment 唯一男團的 VIXX 終於要後繼有人了，很好奇他們的師弟會走什麼路線呢！
Jellyfish Entertainment 在今天（23 日）上午閃電宣布：「我們從很久以前就開始按部就班地準備的新人男團，已經準備要和大家問好了。」這組男團是常見的七人制，從最近開始就會陸續展開出道前的宣傳企劃。
如此一來，這也將是 VIXX 出道六年多後終於誕生的第一組師弟，而出道才剛滿兩年的首組女團 gu9udan 也迅速地成為師姐。VIXX 和 gu9udan 都是實力和特色兼具的團體，尤其 VIXX 多年來每次回歸都有令人印象深刻的創新概念，讓人對新男團更加期待。
據相關人士透露，Jellyfish 的新男團在演唱、舞蹈、外貌甚至創意方面都才華洋溢，因此接下來也會以過去曾未嘗試過的途徑來陸續曝光、凸顯他們的獨特性，喜歡 VIXX 和 gu9udan 的話不妨多多關注囉！
（照片來源：Jellyfish Entertainment）
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