VIXX 和 gu9udan 要有师弟了！Jellyfish Entertainment 准备推七人新男团
KPOP 2018年8月23日 星期四13:23 施乃琪
时隔六年，作为 Jellyfish Entertainment 唯一男团的 VIXX 终於要后继有人了，很好奇他们的师弟会走什么路线呢！
Jellyfish Entertainment 在今天（23 日）上午闪电宣布：「我们从很久以前就开始按部就班地准备的新人男团，已经准备要和大家问好了。」这组男团是常见的七人制，从最近开始就会陆续展开出道前的宣传企划。
如此一来，这也将是 VIXX 出道六年多后终於诞生的第一组师弟，而出道才刚满两年的首组女团 gu9udan 也迅速地成为师姐。VIXX 和 gu9udan 都是实力和特色兼具的团体，尤其 VIXX 多年来每次回归都有令人印象深刻的创新概念，让人对新男团更加期待。
据相关人士透露，Jellyfish 的新男团在演唱、舞蹈、外貌甚至创意方面都才华洋溢，因此接下来也会以过去曾未尝试过的途径来陆续曝光、凸显他们的独特性，喜欢 VIXX 和 gu9udan 的话不妨多多关注罗！
（照片来源：Jellyfish Entertainment）
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