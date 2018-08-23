韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況–雖30小小滑落，LIFE首破 5%以上

這週（8/20、8/21）無線月火劇又因轉播體育賽事停播、延後時間播出，致使幾部劇收視數字稍受影響，但排名仍舊不變。而有線的《LIFE》則終於破5%以上的新高記錄。
無線的SBS《雖然30，但仍17》8/20 因轉播亞運賽事停播，8/21 則延後半小時播出，以7.5%~9.9% 較上週下滑了，但仍是月火劇收視冠軍。
正常播出的KBS2《Lovely Horribly / 可愛又可怕的他》分別以 4.9%~5.3%、3.7%~4.6%，居於第二，看起來月曜日（星期一）的數字是觀眾想看延續上週的劇情，火曜日（星期二）劇情進展興趣就消退了一點，或者下星期一又回升了？
而MBC《生死決斷羅曼史》8/20 也因播MBC News Desk停播，8/21 也受影響，再度下滑至2.6%~2.8% 持續墊底。
而自開播便徘徊在4.116%~4.971%的有線JTBC月火劇《LIFE》終於一舉破5%，以5.150% 刷下最高收視記錄。不容易呀！這麼高度醫學專業職場劇，能夠得到觀眾的青睞，編導、演員們功不可沒。
tvN的《一起吃飯吧3：Begins》則以2.234%、2.205% 接連下滑。尹斗俊突接到入伍通知，目前所知是原定16集，縮減2集，提前14集結束。想到幾年前《壞男人》一劇的金南佶也有相同狀況，導致該劇草草收場，留下劇飯怨念很深、很不圓滿的結局。希望《一起吃飯吧3：Begins》劇組能好好處理收尾結局。20180822
#有沒覺得看梁世宗細膩的演繹及笑容，少女心一直砰砰跳？
#《雖然30但仍17》下週8/27 還是因轉播亞運賽事停播。
#不是說宋智孝和朴施厚是互相拉扯的命運？怎感覺宋是朴的惡運救命人？
#尹斗俊已確定8/24入伍了，早去早回，平安為要
#李棟旭雖割了副院長這顆腫瘤，可還是功虧一簣。還是想多看一點曹承佑、李棟旭的對立戲
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