推薦闔家觀賞的11部溫馨韓劇！《我是遺物整理師、山茶花開時》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 快忘了《黑暗榮耀》裡憔悴的她吧～這才是宋慧喬正確打開方式！

大家心目中有沒有適合全家人觀賞的溫馨好哭韓劇呢？文章中有你的最愛嗎？或是留言推薦一下你心儀的作品吧～。

過年期間，大家可以交流一下闔家觀賞的溫馨韓劇，無年齡限制的讓老人小孩也都可以一起坐在電視機前觀賞的作品，M編整理了12部口袋名單，口碑極佳的熱門韓劇，有笑有淚更多的是感動和共鳴，一起來看看有哪些電視劇吧！

▼Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》，由李帝勳、陳俊翔主演，講述對這個世界毫無期待的前科者曹尚久（李帝勳 飾），與患有亞斯伯格症候群的青年韓可魯（陳俊翔 飾）一起開了「天堂移居」遺物整理公司，一起共事時逐漸領悟到人生、死亡的溫情故事。



▼tvN《如蝶翩翩》，由朴仁煥、宋江主演，講述一個夢想成為芭蕾舞者而生活艱難的23歲少年，遇到一個夢想跳芭蕾舞但無法實現的70歲老爺爺後，兩人成為忘年之交追求夢想與成長的故事。



▼tvN《請回答1988》，由惠利、朴寶劍、柳俊烈、高庚杓、李東輝主演，講述的是1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，描述溫暖的親情、鄰里街坊小市民的故事、傳統的愛情與友情，勾起觀眾的鄉愁和共鳴。



▼SBS《羽球少年團》，由陳俊翔、孫相淵、崔顯旭、金康勳主演，講述在全羅南道海南郡的鄉村裏，一群16歲的少年和少女夢想成為羽毛球界偶像的「Racket少年團」的成長故事。



▼SBS《金牌救援》，由南宮珉、朴恩斌主演，講述一個曾讓很多墊底運動隊伍重生的男子，來到了長年排名倒數第一的職業棒球隊 Dreams 擔任新團長的故事。



▼JTBC《如此耀眼》，由金惠子、韓志旼、孫浩俊、南柱赫主演，此劇是一部穿越時間的奇幻感人倫理劇，描述一個還沒將自己有限生命都過上一遍、因救爸爸而丟失自己全部時光的少女，和一個因在不幸的家庭中長大、遭遇連連的打擊，對人生絕望的青年人的故事。



▼tvN《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，由金泰希、李奎炯主演，講述因事故過世5年的母親、痛失妻子後努力展開新人生的丈夫，及兩人的孩子為主角，描繪成為鬼魂的媽媽為了投胎成人，參加了49天「投胎計劃」的故事。



▼KBS《山茶花開時》，由孔曉振、姜河那主演，講述「東白」（孔曉振 飾）和以她為中心的三位男人──好傢伙、壞傢伙、小氣的傢伙的故事。



▼SBS《雖然30但仍17》，由申惠善、梁世宗主演，講述年齡和肉體30歲、但是精神還停留在17歲的禹書莉（申惠善 飾），與誤以為自己害死了禹書莉的封閉孔宇振（梁世宗 飾），兩人相遇後發生的療癒故事。



▼SBS《沒關係，是愛情啊》，由趙寅成、孔曉振、李光洙、成東鎰、都敬秀主演，以心理醫學為題材，通過人氣推理小說作家張宰烈（趙寅成 飾）與精神科醫生池海秀（孔曉振 飾）之間的相處，來描述現代人在不知不覺中帶著心病生活的人生和愛情故事。



▼tvN《我親愛的朋友們》，由申久、金英玉、金惠子、羅文姬、朱鉉、尹汝貞、朴元淑、高斗心、高賢廷主演，多位演技深厚的老牌演員攜手合作，「人生還沒有結束，我們還活著」黃昏青春的人生禮贊，走向人生盡頭的老齡朋友們之間的故事。



以上這些作品，不曉得大家一共看過幾部呢？

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