韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况–虽30小小滑落，LIFE首破 5%以上

这周（8/20、8/21）无线月火剧又因转播体育赛事停播、延后时间播出，致使几部剧收视数字稍受影响，但排名仍旧不变。而有线的《LIFE》则终於破5%以上的新高记录。
无线的SBS《虽然30，但仍17》8/20 因转播亚运赛事停播，8/21 则延后半小时播出，以7.5%~9.9% 较上周下滑了，但仍是月火剧收视冠军。
正常播出的KBS2《Lovely Horribly / 可爱又可怕的他》分别以 4.9%~5.3%、3.7%~4.6%，居於第二，看起来月曜日（星期一）的数字是观众想看延续上周的剧情，火曜日（星期二）剧情进展兴趣就消退了一点，或者下星期一又回升了？
而MBC《生死决断罗曼史》8/20 也因播MBC News Desk停播，8/21 也受影响，再度下滑至2.6%~2.8% 持续垫底。
而自开播便徘徊在4.116%~4.971%的有线JTBC月火剧《LIFE》终於一举破5%，以5.150% 刷下最高收视记录。不容易呀！这么高度医学专业职场剧，能够得到观众的青睐，编导、演员们功不可没。
tvN的《一起吃饭吧3：Begins》则以2.234%、2.205% 接连下滑。尹斗俊突接到入伍通知，目前所知是原定16集，缩减2集，提前14集结束。想到几年前《坏男人》一剧的金南佶也有相同状况，导致该剧草草收场，留下剧饭怨念很深、很不圆满的结局。希望《一起吃饭吧3：Begins》剧组能好好处理收尾结局。20180822
#有没觉得看梁世宗细腻的演绎及笑容，少女心一直砰砰跳？
#《虽然30但仍17》下周8/27 还是因转播亚运赛事停播。
#不是说宋智孝和朴施厚是互相拉扯的命运？怎感觉宋是朴的恶运救命人？
#尹斗俊已确定8/24入伍了，早去早回，平安为要
#李栋旭虽割了副院长这颗肿瘤，可还是功亏一篑。还是想多看一点曹承佑、李栋旭的对立戏
包子_昕@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究