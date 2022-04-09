李到晛稱讚安孝燮《社內相親》演技！回顧兩位新生代男神「年末合作舞台」唱 Rap 真的超爆笑！

安孝燮在《社內相親》中飾演霸總「姜泰武」，對公司小職員「申夏莉」展開追求時，說出各種肉麻台詞，再加上各種「寵妻」的行為，讓觀眾們都超級心動。

李到晛最近採訪時，也稱讚了好友安孝燮在《社內相親》的演技。李到晛表示：「看到同齡演員的作品，會經常想怎麼可以演的這麼好。」因此被問到：「看到誰會那樣感嘆呢？」李到晛說：「在《社內相親》中出現的孝燮，我們本來就是朋友，他怎麼能這麼有自信、有把握地演戲呢！」



而李到晛、安孝燮在2018年一起合作過《雖然30但仍17》（當時他們都只是配角，現在都成為主演了啊～），安孝燮飾演隨心所欲過日子的熱血高中生「柳燦」，有著出眾的運動神經；李到晛飾演出生於暴發戶的高顏值帥氣男「董海範」，兩人和另一位演員趙賢植（飾演 韓德洙）都是「賽艇部」的成員。



同年的《SBS 演技大賞》中，三人組成「船彈少年團」帶來跨年特別舞台，由安孝燮的小提琴演奏作為開場，之後李到晛、安孝燮唱起 Rap ，趙賢植唱了歌，最後三人一起跳舞和合唱結束了舞台。唱 Rap 真的超級爆笑，安孝燮還害羞了 XD



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