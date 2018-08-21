[二刷推薦]《搖滾芭比》各有千秋！狂野芭比吳萬石VS悲情芭比丁文晟

韓國經典音樂劇《搖滾芭比》從英文翻譯為韓語，在韓國固定公演已超過2000場次，這十多年的時間，有許多能演能唱（身材又好）的男星都曾演過海德薇格這個角色，台灣也在2018年有幸觀賞《搖滾芭比》的演出。
《搖滾芭比》所訴說的是一個東德小男孩從小想尋求真愛的故事，為了追求靈魂契合的另一半，更犧牲自己接受了變性手術，無奈手術失敗讓他不男不女也討厭自己，用母親知名海德薇格而成為性感搖滾歌手的她，將向大家娓娓道來她的感情之路。
曾有許多人氣男星如曹承佑、曹政奭、卞約漢、柳演錫等挑戰過這個角色的演出，本次來台的三位為吳萬石、丁文晟與Michael K. Lee（英文版本），演唱也各有巧妙不同。以下與大家分享吳萬石與丁文晟的《搖滾芭比》。
吳萬石可說是《搖滾芭比》的元老，2005年即擔綱演出，也是韓國粉絲最推崇的海德薇格之一，在電視劇或電影都有演出的他，在2017年重新回歸演繹《搖滾芭比》，同樣得心應手。丁文晟則是被選為次世代的海德薇格，從2016年開始參與演出，並被稱呼為最悲傷的海德薇格。
雖然劇本整體相同，但每位主角所呈現的海德薇格卻各有巧妙不同。丁文晟的海德薇格帶點害羞，雖然也有搖滾的表現，但屬於內斂型，不時還用手指玩弄自己的長直假髮，真的有小女人的感覺。而吳萬石的海德薇格用表情說明一切，不時瞪大眼睛張大嘴巴，誇張的表情與魔性的吸氣笑聲，情緒起伏相當明顯。
在這部講求與台下觀眾互動的音樂劇中，對於觀眾的掌控也是很重要的一環。丁文晟因為首度在台北演出，還不了解台灣觀眾們是否能接受這樣的形態，所以大家回應的方式稍微弱了一點，甚至讓他以為字幕慢了。反觀吳萬石果然是《搖滾芭比》老江湖，已經把舞台當成他的演唱會，不時用肢體動作引導著觀眾尖叫，讓整場氣氛維持得相當熱。
為了來台灣表演，不僅是丁文晟與吳萬石，以及兩位女主角都學習了中文與大家互動，劇中有一段訴說海德薇格的新聞播報片段，丁文晟戰戰兢兢地使用中文說了整段的新聞播報，最後更說出“記者彭于晏”，還說：“這記者是我的菜喔~”讓觀眾笑翻。而吳萬石則是在中間與大家互動時說：“各位，女人最重要就是減肥，台灣美食讓我好辛苦~鼎泰豐、小籠包…”讓觀眾相當有共鳴。他們都在表演中融入台灣在地元素，非常用心。
《搖滾芭比》其實為了表現出各人特色，也有一首歌曲是屬於自選曲，丁文晟所選擇的是木匠兄妹老歌“Superstar”，而吳萬石所挑選的是原唱李文世的老歌“在雨中”，給觀眾很不一樣的感覺，丁文晟表現方式較內斂悲傷，就連介紹樂手的時候也只是在他們SOLO一段後說了聲“Sexy~”有點勾魂，而吳萬石就已經玩很開，連介紹樂手時也可以跟他們玩一段。
總體來說兩位海德薇格的個性不盡相同，雖然都相當有實力，但說起故事來，一位表現出內斂，有點黯然神傷的感覺，令人有種心疼感，怪不得被評為最悲傷的《搖滾芭比》。吳萬石的《搖滾芭比》則是狂野肆無忌憚，就算好幾次看來在台上真的難過到哭了起來，但又覺得她相當有力，馬上會自己站起來的感覺。歡迎觀眾們來體會他們的內心。吳萬石的場次昨日告一段落，他在演出最後也表達他從台中唱到台北，台下出現許多熟面孔看了不只一場，感謝所有日韓以及台灣觀眾的支持。場次所剩不多，想現場體會或二刷《搖滾芭比》的震撼，動作要快唷！
照片/影片：超級圓頂
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