[二刷推荐]《摇滚芭比》各有千秋！狂野芭比吴万石VS悲情芭比丁文晟

韩国经典音乐剧《摇滚芭比》从英文翻译为韩语，在韩国固定公演已超过2000场次，这十多年的时间，有许多能演能唱（身材又好）的男星都曾演过海德薇格这个角色，台湾也在2018年有幸观赏《摇滚芭比》的演出。
《摇滚芭比》所诉说的是一个东德小男孩从小想寻求真爱的故事，为了追求灵魂契合的另一半，更牺牲自己接受了变性手术，无奈手术失败让他不男不女也讨厌自己，用母亲知名海德薇格而成为性感摇滚歌手的她，将向大家娓娓道来她的感情之路。
曾有许多人气男星如曹承佑、曹政奭、卞约汉、柳演锡等挑战过这个角色的演出，本次来台的三位为吴万石、丁文晟与Michael K. Lee（英文版本），演唱也各有巧妙不同。以下与大家分享吴万石与丁文晟的《摇滚芭比》。
吴万石可说是《摇滚芭比》的元老，2005年即担纲演出，也是韩国粉丝最推崇的海德薇格之一，在电视剧或电影都有演出的他，在2017年重新回归演绎《摇滚芭比》，同样得心应手。丁文晟则是被选为次世代的海德薇格，从2016年开始参与演出，并被称呼为最悲伤的海德薇格。
虽然剧本整体相同，但每位主角所呈现的海德薇格却各有巧妙不同。丁文晟的海德薇格带点害羞，虽然也有摇滚的表现，但属於内敛型，不时还用手指玩弄自己的长直假发，真的有小女人的感觉。而吴万石的海德薇格用表情说明一切，不时瞪大眼睛张大嘴巴，夸张的表情与魔性的吸气笑声，情绪起伏相当明显。
在这部讲求与台下观众互动的音乐剧中，对於观众的掌控也是很重要的一环。丁文晟因为首度在台北演出，还不了解台湾观众们是否能接受这样的形态，所以大家回应的方式稍微弱了一点，甚至让他以为字幕慢了。反观吴万石果然是《摇滚芭比》老江湖，已经把舞台当成他的演唱会，不时用肢体动作引导著观众尖叫，让整场气氛维持得相当热。
为了来台湾表演，不仅是丁文晟与吴万石，以及两位女主角都学习了中文与大家互动，剧中有一段诉说海德薇格的新闻播报片段，丁文晟战战兢兢地使用中文说了整段的新闻播报，最后更说出“记者彭于晏”，还说：“这记者是我的菜喔~”让观众笑翻。而吴万石则是在中间与大家互动时说：“各位，女人最重要就是减肥，台湾美食让我好辛苦~鼎泰丰、小笼包…”让观众相当有共鸣。他们都在表演中融入台湾在地元素，非常用心。
《摇滚芭比》其实为了表现出各人特色，也有一首歌曲是属於自选曲，丁文晟所选择的是木匠兄妹老歌“Superstar”，而吴万石所挑选的是原唱李文世的老歌“在雨中”，给观众很不一样的感觉，丁文晟表现方式较内敛悲伤，就连介绍乐手的时候也只是在他们SOLO一段后说了声“Sexy~”有点勾魂，而吴万石就已经玩很开，连介绍乐手时也可以跟他们玩一段。
总体来说两位海德薇格的个性不尽相同，虽然都相当有实力，但说起故事来，一位表现出内敛，有点黯然神伤的感觉，令人有种心疼感，怪不得被评为最悲伤的《摇滚芭比》。吴万石的《摇滚芭比》则是狂野肆无忌惮，就算好几次看来在台上真的难过到哭了起来，但又觉得她相当有力，马上会自己站起来的感觉。欢迎观众们来体会他们的内心。吴万石的场次昨日告一段落，他在演出最后也表达他从台中唱到台北，台下出现许多熟面孔看了不只一场，感谢所有日韩以及台湾观众的支持。场次所剩不多，想现场体会或二刷《摇滚芭比》的震撼，动作要快唷！
照片/影片：超级圆顶
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