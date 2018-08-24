Kakao Friends和三養食品合作推出超可愛Ryan炸醬面，快來這邊看！
生活 2018年8月24日 星期五09:00 Regina
繼之前Kakao Friends和三養食品合作推出Apeach卡邦尼辣雞麵（까르보불닭볶음면）之後，最近又再推出超可愛的限量版Ryan炸醬麵(짜짜로니)。
（圖：IG@samyangfood）
很多韓國網友都說：「有Ryan的炸醬麵，感覺比以前更好吃呢。」
（圖：IG@yumin_0121）
Ryan的炸醬麵雖然不像卡邦尼辣雞面一樣，有Apeach樣子的配料，可是看到包裝紙上害羞的Ryan就小鹿亂撞，好想把超市裡所有的炸醬麵都買回家。
（圖：IG@js64jerky）
짜짜로니炸醬麵的煮法很簡單，把麵煮熟之後，倒掉水，再加入附送的炸醬拌均即可，比湯麵還要簡單喔～
（圖: IG@js64jerky）
Ryan炸醬麵已經在8月9號推出了，現在在各大便利店都有售，每個售價約900韓幣。不過因為是限量版，而且數量不多，想買的朋友可能要多逛幾間才能找到喔。
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