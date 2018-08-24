Kakao Friends和三养食品合作推出超可爱Ryan炸酱面，快来这边看！
生活 2018年8月24日 星期五09:00 Regina
继之前Kakao Friends和三养食品合作推出Apeach卡邦尼辣鸡面（까르보불닭볶음면）之后，最近又再推出超可爱的限量版Ryan炸酱面(짜짜로니)。
（图：IG@samyangfood）
很多韩国网友都说：「有Ryan的炸酱面，感觉比以前更好吃呢。」
（图：IG@yumin_0121）
Ryan的炸酱面虽然不像卡邦尼辣鸡面一样，有Apeach样子的配料，可是看到包装纸上害羞的Ryan就小鹿乱撞，好想把超市里所有的炸酱面都买回家。
（图：IG@js64jerky）
짜짜로니炸酱面的煮法很简单，把面煮熟之后，倒掉水，再加入附送的炸酱拌均即可，比汤面还要简单喔～
（图: IG@js64jerky）
Ryan炸酱面已经在8月9号推出了，现在在各大便利店都有售，每个售价约900韩币。不过因为是限量版，而且数量不多，想买的朋友可能要多逛几间才能找到喔。
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