《請回答1988》「東龍爸爸」劉在明10月大婚 迎娶小12歲未婚妻
明星 2018年8月20日 星期一13:07 Rui
曾掀起現象級熱潮的人氣劇《請回答1988》中「東龍爸爸」的扮演者劉在明將於10月21日結婚，迎娶交往了5年的女友。
據業界人士透露，劉在明的女友比其小12歲，是一名話劇演員，兩人將於今年10月21日舉行非公開婚禮，僅邀請親朋好友參加。
劉在明和未婚妻是認識已久的朋友，劉在明作為話劇導演活動時，未婚妻是他的副導演，兩人因為工作而相識，已經交往了5年。 劉在明曾多次在公開採訪中提到女友，表示：「因為我比她年紀大，一直抱著結婚的想法，但也不想給她任何壓力。 作為演員的我，比任何人都理解她的想法，不希望用結婚拴住她，同時也希望她可以盡情活動。 」
劉在明是影視劇圈甘草般的存在，也許你不記得他的名字，但一定看過他的作品，電影《內部者們》、電視劇《刀和花》、《Good Doctor》、《未生》、《秘密森林》、《機智牢房生活》中都有他的身影。
正在熱播的電視劇《Life》中劉在明也有份出演，扮演胸外科中心主任一角色。
「圖：《內部者們》、《未生》、《秘密森林》、《請回答1988》、《機智牢房生活》、《Life》」
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