《请回答1988》「东龙爸爸」刘在明10月大婚 迎娶小12岁未婚妻
明星 2018年8月20日 星期一13:07 Rui
曾掀起现象级热潮的人气剧《请回答1988》中「东龙爸爸」的扮演者刘在明将於10月21日结婚，迎娶交往了5年的女友。
据业界人士透露，刘在明的女友比其小12岁，是一名话剧演员，两人将於今年10月21日举行非公开婚礼，仅邀请亲朋好友参加。
刘在明和未婚妻是认识已久的朋友，刘在明作为话剧导演活动时，未婚妻是他的副导演，两人因为工作而相识，已经交往了5年。 刘在明曾多次在公开采访中提到女友，表示：「因为我比她年纪大，一直抱著结婚的想法，但也不想给她任何压力。 作为演员的我，比任何人都理解她的想法，不希望用结婚拴住她，同时也希望她可以尽情活动。 」
刘在明是影视剧圈甘草般的存在，也许你不记得他的名字，但一定看过他的作品，电影《内部者们》、电视剧《刀和花》、《Good Doctor》、《未生》、《秘密森林》、《机智牢房生活》中都有他的身影。
正在热播的电视剧《Life》中刘在明也有份出演，扮演胸外科中心主任一角色。
「图：《内部者们》、《未生》、《秘密森林》、《请回答1988》、《机智牢房生活》、《Life》」
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