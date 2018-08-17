《The Team Chef》李洪基自爆曾瘋狂迷上日本拉麵　「連吃一週就胖了 8 公斤！」

《The Team Chef》李洪基自爆曾瘋狂迷上日本拉麵　「連吃一週就胖了 8 公斤！」

綜藝   2018年8月17日   星期五13:48   施乃琪  

許多粉絲都見識過李洪基胖瘦自如的本事，也知道他對食物的熱愛，沒想到他居然曾經一口氣就因為吃而胖了 8 公斤？

最近 JTBC 的國際料理對決節目《The Team Chef》以「麵」為主題，而 FTIsland 主唱李洪基也以特別口味評審團的一員登上了節目。

粉絲都知道李洪基在意吃也很懂吃，他就在節目上透露自己曾經深深迷上日本拉麵：「一天三餐都只吃拉麵，結果一週過去就胖了 8 公斤欸！」驚人的自爆讓在場立刻明白他對麵食有多狂熱 XD

當然在節目正式展開對決後，李洪基也難忍對各種麵食料理的熱愛而亂入兩隊廚房，試吃後也頻頻大讚「這道真的超好吃」、「不得了」、「好想再來上 The Team Chef 喔」。想知道究竟有多好吃，就別錯過 18 日傍晚播出的《The Team Chef》第 7 集啦！


（照片與影片來源：JTBC、skullhong12）

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