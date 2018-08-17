《The Team Chef》李洪基自爆曾疯狂迷上日本拉面 「连吃一周就胖了 8 公斤！」
综艺 2018年8月17日 星期五13:48 施乃琪
许多粉丝都见识过李洪基胖瘦自如的本事，也知道他对食物的热爱，没想到他居然曾经一口气就因为吃而胖了 8 公斤？
最近 JTBC 的国际料理对决节目《The Team Chef》以「面」为主题，而 FTIsland 主唱李洪基也以特别口味评审团的一员登上了节目。
粉丝都知道李洪基在意吃也很懂吃，他就在节目上透露自己曾经深深迷上日本拉面：「一天三餐都只吃拉面，结果一周过去就胖了 8 公斤唉！」惊人的自爆让在场立刻明白他对面食有多狂热 XD
当然在节目正式展开对决后，李洪基也难忍对各种面食料理的热爱而乱入两队厨房，试吃后也频频大赞「这道真的超好吃」、「不得了」、「好想再来上 The Team Chef 喔」。想知道究竟有多好吃，就别错过 18 日傍晚播出的《The Team Chef》第 7 集啦！
（照片与影片来源：JTBC、skullhong12）
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