《從天而降的一億顆星》劇照首度公開！徐仁國和庭沼珉這次會展現什麼魅力呢？
韓劇 2018年8月16日 星期四12:59 Yuan
這一部是該編自木村拓哉、明石家秋刀魚雙主演的《從天而降億萬顆星星》，不知道大家有沒有看過呢？
《從天而降的一億顆星》翻拍自2002年由木村拓哉、明石家秋刀魚、深津繪里等人主演的同名日劇，講述廣告公司設計師「劉真江」在童年時發生意外而失去父母，經歷慘痛的人生遇上了「金武英」命運般的愛情故事，今日也首度公開了劇照。
徐仁國在劇中飾演手工啤酒釀造所的第一助理「金武英」，並沒有人知道他的來歷，因為失去了部分的記憶，所以他也不清楚自己實際的年齡。這是徐仁國繼《購物王路易》之後再回歸，這次會展現什麼魅力呢？
庭沼珉飾演廣告公司的設計師「劉真江」，小時候因為意外是去父母，手臂上留著小時候的傷疤。庭沼珉去年出演《爸爸好奇怪》和《今生是第一次》受到了許多關中的喜愛，這次的角色也令人期待！
另外，《從天而降的一億顆星》由《我的鬼神君》、《明天和你》的柳濟元導演執導，宋惠珍編劇執筆，預計在9月26日於tvN播出。
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