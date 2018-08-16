《从天而降的一亿颗星》剧照首度公开！徐仁国和庭沼珉这次会展现什么魅力呢？
韩剧 2018年8月16日 星期四12:59 Yuan
这一部是该编自木村拓哉、明石家秋刀鱼双主演的《从天而降亿万颗星星》，不知道大家有没有看过呢？
《从天而降的一亿颗星》翻拍自2002年由木村拓哉、明石家秋刀鱼、深津绘里等人主演的同名日剧，讲述广告公司设计师「刘真江」在童年时发生意外而失去父母，经历惨痛的人生遇上了「金武英」命运般的爱情故事，今日也首度公开了剧照。
徐仁国在剧中饰演手工啤酒酿造所的第一助理「金武英」，并没有人知道他的来历，因为失去了部分的记忆，所以他也不清楚自己实际的年龄。这是徐仁国继《购物王路易》之后再回归，这次会展现什么魅力呢？
庭沼珉饰演广告公司的设计师「刘真江」，小时候因为意外是去父母，手臂上留著小时候的伤疤。庭沼珉去年出演《爸爸好奇怪》和《今生是第一次》受到了许多关中的喜爱，这次的角色也令人期待！
另外，《从天而降的一亿颗星》由《我的鬼神君》、《明天和你》的柳济元导演执导，宋惠珍编剧执笔，预计在9月26日於tvN播出。
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