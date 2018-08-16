(G)I-DLE 火速回歸依然獲好評 最新作品〈HANN〉登三榜冠軍寶座！
KPOP 2018年8月16日 星期四12:24 施乃琪
(G)I-DLE 只用了三個月就讓大家看見大幅成長的面貌，令人驚豔的首支單曲〈HANN〉果然也開始拿下好成績啦！
前天發行最新單曲〈HANN〉後，(G)I-DLE 立刻空降 Bugs 的冠軍寶座，在 Genie 和 MelOn 上則分別拿下第五、第十八名；到了今天上午，(G)I-DLE 在 Bugs、Genie 和 Olleh Music 三榜都登上了冠軍寶座。
雖然距離出道才短短三個多月，(G)I-DLE 這次回歸名次攀升的速度就就遠勝 “LATATA” 當時的表現。而且 “HANN” 雖然同樣由隊長小娟親自作詞作曲，卻展現出與 “LATATA” 截然不同的魅力。
特別的是，這次的 MV 也更均衡地凸顯出每位成員的特色，在官方帳戶和 1theK 上獲得的點閱數合計已經有 700 多萬，以新人而言真的相當厲害！期待 (G)I-DLE 的回歸表演囉～
（照片與影片來源：CUBE Entertainment）
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