(G)I-DLE 火速回归依然获好评 最新作品〈HANN〉登三榜冠军宝座！
KPOP 2018年8月16日 星期四12:24 施乃琪
(G)I-DLE 只用了三个月就让大家看见大幅成长的面貌，令人惊艳的首支单曲〈HANN〉果然也开始拿下好成绩啦！
前天发行最新单曲〈HANN〉后，(G)I-DLE 立刻空降 Bugs 的冠军宝座，在 Genie 和 MelOn 上则分别拿下第五、第十八名；到了今天上午，(G)I-DLE 在 Bugs、Genie 和 Olleh Music 三榜都登上了冠军宝座。
虽然距离出道才短短三个多月，(G)I-DLE 这次回归名次攀升的速度就就远胜 “LATATA” 当时的表现。而且 “HANN” 虽然同样由队长小娟亲自作词作曲，却展现出与 “LATATA” 截然不同的魅力。
特别的是，这次的 MV 也更均衡地凸显出每位成员的特色，在官方帐户和 1theK 上获得的点阅数合计已经有 700 多万，以新人而言真的相当厉害！期待 (G)I-DLE 的回归表演罗～
（照片与影片来源：CUBE Entertainment）
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