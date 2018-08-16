《Lovely Horribly》恐怖+搞笑+懸疑+奇幻，目測會大發！
韓劇 2018年8月16日 星期四13:13 ZJM
（劇雷）這部夏日納涼喜劇「可愛恐懼」的編劇挖了很大的坑，讓人好奇後面會怎麼填？
男女主命裡相克，一個幸運，另一個就倒楣，朴施厚飾演一帆風順的演員大明星，宋智孝飾演奮鬥8年仍沒成功的編劇。 當女主小時候的幸運護身符從男主身上重新回到女主時，兩人的運勢開始大逆轉。
最引人發笑的莫過於兩人遇到歹徒時的場面，兩人態度天壤之別，一個膽小示弱，一個正義勇敢，反差之下，超級爆笑~
要說最吸引的部分，是女主編劇寫下來的劇本會成真！ 劇本裡寫了什麼內容，就會真實發生在男主身上，懸疑燒腦的感覺來了吧？
並且HIGHLIGHT李起光演的PD也是有「超能力」的人，能看得見鬼。
同樣是重要配角的T-ara出身咸恩静在劇中，和朴施厚是一對明星情侶。
而崔汝珍背信棄義，似乎遭人毒手？
剛播完的第1、2集重在交代背景，也露出了很多支線，版圖鋪得很大，加上鏡頭時而恐怖，時而搞笑，讓人多少感到有些散亂。 個人認為是否可以給這部劇打高分，目前還有待觀望，但至少在懸疑奇幻上，做到吸引小編好奇下一集劇情了，所以還是先推薦給大家^^
圖：KBS
ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論