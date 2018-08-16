《Lovely Horribly》恐怖+搞笑+悬疑+奇幻，目测会大发！
韩剧 2018年8月16日 星期四13:13 ZJM
（剧雷）这部夏日纳凉喜剧「可爱恐惧」的编剧挖了很大的坑，让人好奇后面会怎么填？
男女主命里相克，一个幸运，另一个就倒楣，朴施厚饰演一帆风顺的演员大明星，宋智孝饰演奋斗8年仍没成功的编剧。 当女主小时候的幸运护身符从男主身上重新回到女主时，两人的运势开始大逆转。
最引人发笑的莫过於两人遇到歹徒时的场面，两人态度天壤之别，一个胆小示弱，一个正义勇敢，反差之下，超级爆笑~
要说最吸引的部分，是女主编剧写下来的剧本会成真！ 剧本里写了什么内容，就会真实发生在男主身上，悬疑烧脑的感觉来了吧？
并且HIGHLIGHT李起光演的PD也是有「超能力」的人，能看得见鬼。
同样是重要配角的T-ara出身咸恩静在剧中，和朴施厚是一对明星情侣。
而崔汝珍背信弃义，似乎遭人毒手？
刚播完的第1、2集重在交代背景，也露出了很多支线，版图铺得很大，加上镜头时而恐怖，时而搞笑，让人多少感到有些散乱。 个人认为是否可以给这部剧打高分，目前还有待观望，但至少在悬疑奇幻上，做到吸引小编好奇下一集剧情了，所以还是先推荐给大家^^
图：KBS
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