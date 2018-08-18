《我的ID是江南美人》車銀優上演男友力MAX戲碼，單手開蓋簡直帥爆♥

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《我的ID是江南美人》是根據高人氣漫畫改編而來的一部韓國愛情成長電視劇。 該部漫畫從2016年4月開始連載直到2017年年底才全部完結，書粉無數，好評如潮。

《我的ID是江南美人》主要講述了從小長相醜陋而備受欺淩的姜美萊在進入大學生活之前而做了整容手術，雖然外形變漂亮了，但是還是遭到了班上同學們的異樣眼光和排擠，男主都炅錫是唯一知道她過去事情的人，兩人由此而展開了一段故事。

該劇男主都炅錫由車銀優飾演，他在劇中是一位顏值爆表的冷都男，因為被曾獲得「韓國小姐」的媽媽拋棄，而在心裡留下了傷痕，認為美女都是禍水。 被贊「臉蛋天才」的車銀優是一個從小帥到大的藝人，自從得知他要出演該劇後，就有不少原著粉絲大贊「神還原」，完全就是不折不扣的「漫撕男」，甚至比原著漫畫裡的原型還要帥。 開播後，表演經驗尚淺的車銀優雖然被小小詬病「缺乏演技」，但不少劇迷仍表示「他的帥氣完全遮住了演技上的瑕疵」~。 精緻的外貌和白玉般的皮膚，如同從漫畫中走出來的少年，魅力十足，憑藉著他的「月牙笑」不知俘獲了多少迷妹們的心，演技也不容小覷。

第5集中，帥氣的花美男都炅錫竟然上演了一出男友力MAX的戲份，單手開蓋！！！單手握住飲料，食指用力就這樣輕鬆拉開的環扣，再帥氣送到嘴邊，動作一氣呵成，行雲流水，毫無拖沓感，看得小編直冒星星眼啊~

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最後用wuli臉蛋天才的帥氣「男友托」結束吧！！請注意車銀優的「紳士手」！！

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「圖：《我的ID是江南美人》」

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