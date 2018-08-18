《我的ID是江南美人》车银优上演男友力MAX戏码，单手开盖简直帅爆♥

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《我的ID是江南美人》是根据高人气漫画改编而来的一部韩国爱情成长电视剧。 该部漫画从2016年4月开始连载直到2017年年底才全部完结，书粉无数，好评如潮。

《我的ID是江南美人》主要讲述了从小长相丑陋而备受欺淩的姜美莱在进入大学生活之前而做了整容手术，虽然外形变漂亮了，但是还是遭到了班上同学们的异样眼光和排挤，男主都炅锡是唯一知道她过去事情的人，两人由此而展开了一段故事。

该剧男主都炅锡由车银优饰演，他在剧中是一位颜值爆表的冷都男，因为被曾获得「韩国小姐」的妈妈抛弃，而在心里留下了伤痕，认为美女都是祸水。 被赞「脸蛋天才」的车银优是一个从小帅到大的艺人，自从得知他要出演该剧后，就有不少原著粉丝大赞「神还原」，完全就是不折不扣的「漫撕男」，甚至比原著漫画里的原型还要帅。 开播后，表演经验尚浅的车银优虽然被小小诟病「缺乏演技」，但不少剧迷仍表示「他的帅气完全遮住了演技上的瑕疵」~。 精致的外貌和白玉般的皮肤，如同从漫画中走出来的少年，魅力十足，凭藉著他的「月牙笑」不知俘获了多少迷妹们的心，演技也不容小觑。

第5集中，帅气的花美男都炅锡竟然上演了一出男友力MAX的戏份，单手开盖！！！单手握住饮料，食指用力就这样轻松拉开的环扣，再帅气送到嘴边，动作一气呵成，行云流水，毫无拖沓感，看得小编直冒星星眼啊~

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最后用wuli脸蛋天才的帅气「男友托」结束吧！！请注意车银优的「绅士手」！！

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「图：《我的ID是江南美人》」

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