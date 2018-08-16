車太賢「吐槽」河正宇：《Radio Star》邀請多次 他就是不肯來

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《Radio Star》作為韓國綜藝界的「元老」節目，不少推出了新作品的歌手、演員都爭相亮相，然而最近有這樣一位演員卻「拒絕」了MC車太賢的邀請，他就是河正宇。

作為《與神同行》第一部的主角之一，車太賢出席了《與神同行2》的特別GV活動，透露：「我一結束《Radio Star》的錄影就趕過來了，本來今天有電視劇行程，幸好要錄《Radio Star》，現在才有空來參加GV活動。 」

車太賢接著說：「今天的錄影很有趣，節目組一直都在等河正宇，他就是不答應。 後來我想說那就請朱智勛，但智勛被MBC封殺，不知道現在有沒有解封，等MBC解封之後一定請他來上節目。 」（PS：數年前，朱智勳因吸大麻形象大跌，MBC和KBS電視台公佈「封殺名單」，他被列為拒絕往來戶）

由河正宇、朱智勛和金香奇主演的電影《與神同行2》8月1日正式上映，短短半個月觀影人數就破千萬，加上第一部，《與神同行》系列完美達成「雙千萬」的目標，這也是韓國電影史上的首次。

「圖：《與神同行》」

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