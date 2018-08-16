车太贤「吐槽」河正宇：《Radio Star》邀请多次 他就是不肯来

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《Radio Star》作为韩国综艺界的「元老」节目，不少推出了新作品的歌手、演员都争相亮相，然而最近有这样一位演员却「拒绝」了MC车太贤的邀请，他就是河正宇。

作为《与神同行》第一部的主角之一，车太贤出席了《与神同行2》的特别GV活动，透露：「我一结束《Radio Star》的录影就赶过来了，本来今天有电视剧行程，幸好要录《Radio Star》，现在才有空来参加GV活动。 」

车太贤接著说：「今天的录影很有趣，节目组一直都在等河正宇，他就是不答应。 后来我想说那就请朱智勋，但智勋被MBC封杀，不知道现在有没有解封，等MBC解封之后一定请他来上节目。 」（PS：数年前，朱智勋因吸大麻形象大跌，MBC和KBS电视台公布「封杀名单」，他被列为拒绝往来户）

由河正宇、朱智勋和金香奇主演的电影《与神同行2》8月1日正式上映，短短半个月观影人数就破千万，加上第一部，《与神同行》系列完美达成「双千万」的目标，这也是韩国电影史上的首次。

「图：《与神同行》」

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