這才是真正的韓國美食：小區內的平民飯堂
旅遊 2018年8月22日 星期三08:00 Kiki
來韓國的朋友，不知道大家有沒有同樣的感覺：就是選擇十分的單一！沒有錯，這也是其中的韓國文化，所以才會整天出現：煎餅街、豬腳街、炸雞街等等。
今日要為大家介紹的這家店，沒有華麗的裝潢，只有平民的餐單，卻深得小區內市民的喜愛，作為小小店來說，它的選擇算是多樣的。
名字：여기가 좋겠다 (這裡很好！)
如名一樣，這裡真的很不錯！
從店門外，大家可以看到：薯仔湯、部隊鍋、血腸湯、辣雞湯等等。根據奇小編在韓國生活了一年多的體驗，在這種小店…可以有這樣豐富的餐單，算是不多的。
這間店位於回基站，慶熙大學的不遠，從學校只需步行5分鐘即到。在韓國，真正的美食店很多都在學校附近，因為多大學生，這間正正就是其中一間。
其中一個人氣餐單就是這個：辣雞湯。
看顏色，感覺很辣吧！非也，辣味剛好，而且不得不說雞肉十分嫩，怪不得可以這樣深得民心。大家真的來這邊的話，不用猶豫，就點這個吧！
▴有韓式座，也有椅座位，不用擔心喲～
▴這邊的拌菜也是超好味！有家的味道，不愧是平民飯堂，而且還會不時更換拌菜款色。
▸여기가좋겠네
서울 동대문구 회기로19길 18
11:30 – 3:00
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