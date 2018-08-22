SEVENTEEN 王牌制作人 BUMZU 发行新歌 Woozi 作词作曲还亲自制作！ 【多图】完售代名词姜丹尼尔代言墨镜 专属限定版当然也全数售罄！ 终於来了！网路电影《独孤 Rewind》公开世勋剧照 强悍眼神引发好奇 谐星柳炳宰推出Kakao Talk表情包！ 拒绝社交+厌世脸超有梗 玄彬＆孙艺真同拍杂志写真！男神和女神的气质真的超赞～ 超突然！尹斗俊将在两天后直接入伍《一起吃饭吧3》将提前完结～ 史上大对决！BIGBANG太阳男饭VS防弹少年团柾国男饭，最后一位简直太惊喜 《与神同行2》演员河正宇VS画家河正宇：越简单的题材越难表现 《Super TV 2》预告：本以为是温馨又感人的读信时间…居然反转为任务环节！ 刘以豪赴首尔宣传台北！下月（9月）3日将二度出席「首尔国际电视节」 BTS如何拍出SELF这一系列帅照？幕后花絮大公开 鬼怪新娘的阿姨在《LIFE》迷上「雕塑医生」李栋旭，曹承佑一脸无奈XD 金香起&朱智勋根本就是真人版《Zootopia》Judy&Nick：身高差+眼神都完美复制 看得太透彻了！「过来人」BIGBANG胜利对MAMAMOO华莎的忠告 TWICE 再度证明日本高人气 首场体育场巡演门票全数售罄！ 延南洞玩什么？年轻人胜地延南洞人气café推介 这才是真正的韩国美食：小区内的平民饭堂 李钟硕FM落泪谈及入伍：「不求大家等我，可以去喜欢其他明星」

来韩国的朋友，不知道大家有没有同样的感觉：就是选择十分的单一！没有错，这也是其中的韩国文化，所以才会整天出现：煎饼街、猪脚街、炸鸡街等等。

今日要为大家介绍的这家店，没有华丽的装潢，只有平民的餐单，却深得小区内市民的喜爱，作为小小店来说，它的选择算是多样的。



名字：여기가 좋겠다 (这里很好！)



如名一样，这里真的很不错！

从店门外，大家可以看到：薯仔汤、部队锅、血肠汤、辣鸡汤等等。根据奇小编在韩国生活了一年多的体验，在这种小店…可以有这样丰富的餐单，算是不多的。



这间店位於回基站，庆熙大学的不远，从学校只需步行5分钟即到。在韩国，真正的美食店很多都在学校附近，因为多大学生，这间正正就是其中一间。



其中一个人气餐单就是这个：辣鸡汤。

看颜色，感觉很辣吧！非也，辣味刚好，而且不得不说鸡肉十分嫩，怪不得可以这样深得民心。大家真的来这边的话，不用犹豫，就点这个吧！



▴有韩式座，也有椅座位，不用担心哟～



▴这边的拌菜也是超好味！有家的味道，不愧是平民饭堂，而且还会不时更换拌菜款色。

▸여기가좋겠네

서울 동대문구 회기로19길 18

11:30 – 3:00



Kiki@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻