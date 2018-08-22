这才是真正的韩国美食：小区内的平民饭堂
旅游 2018年8月22日 星期三08:00 Kiki
来韩国的朋友，不知道大家有没有同样的感觉：就是选择十分的单一！没有错，这也是其中的韩国文化，所以才会整天出现：煎饼街、猪脚街、炸鸡街等等。
今日要为大家介绍的这家店，没有华丽的装潢，只有平民的餐单，却深得小区内市民的喜爱，作为小小店来说，它的选择算是多样的。
名字：여기가 좋겠다 (这里很好！)
如名一样，这里真的很不错！
从店门外，大家可以看到：薯仔汤、部队锅、血肠汤、辣鸡汤等等。根据奇小编在韩国生活了一年多的体验，在这种小店…可以有这样丰富的餐单，算是不多的。
这间店位於回基站，庆熙大学的不远，从学校只需步行5分钟即到。在韩国，真正的美食店很多都在学校附近，因为多大学生，这间正正就是其中一间。
其中一个人气餐单就是这个：辣鸡汤。
看颜色，感觉很辣吧！非也，辣味刚好，而且不得不说鸡肉十分嫩，怪不得可以这样深得民心。大家真的来这边的话，不用犹豫，就点这个吧！
▴有韩式座，也有椅座位，不用担心哟～
▴这边的拌菜也是超好味！有家的味道，不愧是平民饭堂，而且还会不时更换拌菜款色。
▸여기가좋겠네
서울 동대문구 회기로19길 18
11:30 – 3:00
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