BLACKPINK Jennie與TWICE志效撞衫：高級臉VS性感身材
明星 2018年8月16日 星期四11:00 Rui
幾乎是同期回歸的BLACKPINK和TWICE中有成員撞衫啦，她們就是Jennie和志效。
7月的《人氣歌謠》中，Jennie和志效碰巧穿了同一件衣服！ 就是這件某奢侈大牌的抹胸式上衣。
先來看看Jennie，藍色上衣搭配白色熱褲，用鑲嵌著彩色寶石的腰帶做點綴，突顯小蠻腰。 頭上的藍色發帶更是起到了畫龍點睛的作用，讓整體造型清涼了不少。 Jennie不愧有著人間香奈兒的稱號，有著一張高級臉，任何一件衣服都能穿出奢華仙氣。
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
而志效也同樣搭配了白色下裝，穿上了白色短裙，抹胸上衣的造型也十分多變，或用蝴蝶結肩帶點綴，或改成泡泡袖，亦或是完全開肩式設計，更襯出了志效凹凸有致的好身材，加上小麥色的膚色，讓人覺得充滿動感健康又性感的活力。
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
「圖：PANN、《人氣歌謠》截圖」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞