BLACKPINK Jennie与TWICE志效撞衫：高级脸VS性感身材
明星 2018年8月16日 星期四11:00 Rui
几乎是同期回归的BLACKPINK和TWICE中有成员撞衫啦，她们就是Jennie和志效。
7月的《人气歌谣》中，Jennie和志效碰巧穿了同一件衣服！ 就是这件某奢侈大牌的抹胸式上衣。
先来看看Jennie，蓝色上衣搭配白色热裤，用镶嵌著彩色宝石的腰带做点缀，突显小蛮腰。 头上的蓝色发带更是起到了画龙点睛的作用，让整体造型清凉了不少。 Jennie不愧有著人间香奈儿的称号，有著一张高级脸，任何一件衣服都能穿出奢华仙气。
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而志效也同样搭配了白色下装，穿上了白色短裙，抹胸上衣的造型也十分多变，或用蝴蝶结肩带点缀，或改成泡泡袖，亦或是完全开肩式设计，更衬出了志效凹凸有致的好身材，加上小麦色的肤色，让人觉得充满动感健康又性感的活力。
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「图：PANN、《人气歌谣》截图」
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