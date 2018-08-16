這對閨蜜好養眼！Irene＆Jennie：仙女和人間香奈兒的友情

這對閨蜜好養眼！Irene＆Jennie：仙女和人間香奈兒的友情

明星   2018年8月16日   星期四09:30   Rui  

還記得去年年末歌謠大戰時 Red Velvet的Irene和BLACKPINK的Jennie勾著肩膀的照片嗎？ 當時成為粉絲們的熱議焦點，在愛豆團中顏值屬超一線的兩位小仙女是如何成為好友的呢？

最近做客《Idol Room》的Irene就公開了和Jennie成為好友的原因，為廣大粉絲們解惑。

原來是Irene和Jennie曾是同一家美容院的顧客，見面次數多了也就變得熟絡起來。 Irene透露：「我們是因為都去同一家美容院，其實我原本比較認生，但她一看到我就主動喊我姐姐。 」

兩位小仙女私下是否也經常見面呢？ Irene解釋：「我倆不經常見面，但只要見面的話都會一起吃飯。不過偶爾會聯繫，加上運動的地方一樣，所以還可以在健身房見到面。 有一次正在和粉絲們一起舉辦慶生會，正好Jennie打來視訊通話，她說自己也是ReVeluv的一員。 」

「圖：PANN」

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留言/評論
  • 彭淑玲
    超喜歡她們的，Jennie可愛到不行❤️
    7小時前
  • Vanessa Aub
    Valerie Chow仙女們都是同一家美容院和健身房。。。
    6小時前
  • 胡喻婷
    兩個都是女神😍
    2小時前
  • 魏廷珊
    這對閨蜜很配💕💕
    3小時前
  • 李赫宰
    這對很可以💜
    4小時前
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