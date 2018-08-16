这对闺蜜好养眼！Irene＆Jennie：仙女和人间香奈儿的友情

这对闺蜜好养眼！Irene＆Jennie：仙女和人间香奈儿的友情

明星   2018年8月16日   星期四09:30   Rui  

还记得去年年末歌谣大战时 Red Velvet的Irene和BLACKPINK的Jennie勾著肩膀的照片吗？ 当时成为粉丝们的热议焦点，在爱豆团中颜值属超一线的两位小仙女是如何成为好友的呢？

最近做客《Idol Room》的Irene就公开了和Jennie成为好友的原因，为广大粉丝们解惑。

原来是Irene和Jennie曾是同一家美容院的顾客，见面次数多了也就变得熟络起来。 Irene透露：「我们是因为都去同一家美容院，其实我原本比较认生，但她一看到我就主动喊我姐姐。 」

两位小仙女私下是否也经常见面呢？ Irene解释：「我俩不经常见面，但只要见面的话都会一起吃饭。不过偶尔会联系，加上运动的地方一样，所以还可以在健身房见到面。 有一次正在和粉丝们一起举办庆生会，正好Jennie打来视讯通话，她说自己也是ReVeluv的一员。 」

「图：PANN」

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留言/评论
  • 彭淑玲
    超喜歡她們的，Jennie可愛到不行❤️
    7小时前
  • Vanessa Aub
    Valerie Chow仙女們都是同一家美容院和健身房。。。
    6小时前
  • 胡喻婷
    兩個都是女神😍
    2小时前
  • 魏廷珊
    這對閨蜜很配💕💕
    3小时前
  • 李赫宰
    這對很可以💜
    4小时前
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