YG Entertainment 大戰惡意網友　一口氣提告 69 案！

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年初 YG Entertainment 社長梁鉉錫在 SNS 上承諾會正視惡意網友的行徑，昨天他也說到做到祭出強硬的手段啦！

YG Entertainment 在昨天（14 日）下午宣布：「本公司自今年 2 月開始搜集惡意留言的證據並掌握狀況，在今天提出了告訴和告發。」其中「告訴」的為 57 件具侮辱性內容的貼文，而「告發」的則是 12 件散佈惡意謠言或色情重製物的行為。

今年 2 月時 YG 社長梁鉉錫親自在自己的 Instagram 回應粉絲，表示已經指示公司法務組選任專門律師來處理針對藝人的惡意言論，並請求粉絲平時協助搜集、提交相關證據。

而這次遭告訴、告發的對象，都是以並非事實的內容來蓄意攻擊 YG 旗下藝人，並造成毀損名譽及精神壓力等傷害，因此 YG 也在做好萬全準備後一鼓作氣地提告。隨著越來越多經紀公司以實質法律手段強烈反擊，希望也能確實壓制網路上惡意評論、散佈不實言論的歪風啊！



（照片來源：YG Entertainment）

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