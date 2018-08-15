YG Entertainment 大战恶意网友　一口气提告 69 案！

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年初 YG Entertainment 社长梁铉锡在 SNS 上承诺会正视恶意网友的行径，昨天他也说到做到祭出强硬的手段啦！

YG Entertainment 在昨天（14 日）下午宣布：「本公司自今年 2 月开始搜集恶意留言的证据并掌握状况，在今天提出了告诉和告发。」其中「告诉」的为 57 件具侮辱性内容的贴文，而「告发」的则是 12 件散布恶意谣言或色情重制物的行为。

今年 2 月时 YG 社长梁铉锡亲自在自己的 Instagram 回应粉丝，表示已经指示公司法务组选任专门律师来处理针对艺人的恶意言论，并请求粉丝平时协助搜集、提交相关证据。

而这次遭告诉、告发的对象，都是以并非事实的内容来蓄意攻击 YG 旗下艺人，并造成毁损名誉及精神压力等伤害，因此 YG 也在做好万全准备后一鼓作气地提告。随著越来越多经纪公司以实质法律手段强烈反击，希望也能确实压制网路上恶意评论、散布不实言论的歪风啊！



（照片来源：YG Entertainment）

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