BLACKPINK四人不走散？傳二成員已簽「團體活動」合約、個人合約未知數，YG再回：「尚無定論」

今日據韓媒，BLACKPINK成員尚未與YG娛樂簽訂專屬合約，未來將會展開個人活動，只有在BLACKPINK活動時才聚在一起。 對此，YG娛樂表示：「仍在協商中，尚未確定。 」

據韓媒「文化日報」獨家報導，BLACKPINK四名成員最近達成了與YG繼續進行「組合活動」的共識，其中2名成員已同意「繼續BLACKPINK活動」的意向並與YG簽約，YG計畫在其餘成員簽署合同後正式宣佈這一消息。



YG在本月14日的季度報告中表示仍在與BLACKPINK談判專屬合約事項，但目前還沒有成員與YG續簽合約。 其中Lisa早已決定走自己的路，其他成員也在與多家公司協商條件。

不過，部份成員仍在考慮與YG簽訂個人活動合約。 一位音樂界相關人士透露，有公司開價數十億韓元爭取她們，但部份成員考慮到過去YG對BLACKPINK活動的支持，認為與YG合作最為高效，所以仍在與YG保持溝通。

對此，YG娛樂很快回覆：「還在協商中，尚未確定。 」



此外，BLACKPINK和YG的專屬合約已在今年8月到期，9月時有消息稱只有Rosé續約、其他成員轉簽其他公司，YG的回應也是：「尚未確定。 」

BLACKPINK於今年9月結束了世界巡迴演唱會《THE SHOW》，吸引到180萬人次觀看、累計銷售額接近3000億韓元。 作為YG娛樂的招牌女團，BLACKPINK帶來的收入佔據YG總收入的很大比重，其去留與否一直是各界關注焦點。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞