少女時代秀英回歸小螢幕 主演電視劇《所以和黑粉結婚了》！
韓劇 2018年8月14日 星期二10:00 施乃琪
離開 SM Entertainment 後，早就憑演技獲得好評的秀英更專注地走戲劇之路，最近也傳出她要回歸小螢幕的消息啦！
電視台相關人士在昨天（13 日）透露秀英加入了新電視劇《所以和黑粉結婚了》(그래서 나는 안티팬과 결혼했다) 的演出陣容，將會擔任女主角。
《所以和黑粉結婚了》改編自兩年前上映的同名中國電影，當時同為少女時代成員的徐玄和師弟 EXO 燦烈都有演出。劇情描寫女主角某天在採訪途中和韓流明星發生衝突而遭到解雇，就這樣開始以這個明星的「黑粉」自居後所發生的故事。
秀英在劇中飾演任職於雜誌社的「李根英」，雖然職稱是副刊編輯卻得負責各種大小事務，但仍秉持著與生俱來的正義感經常為別人拔刀相助。得知秀英要領銜主演後，許多網友紛紛表示「秀英的演技很讓人期待」、「感覺角色很適合秀英呢」、「秀英平常就太好笑了，這部一定要追！」
（照片來源：ECHO GLOBAL GROUP）
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