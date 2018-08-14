少女时代秀英回归小萤幕 主演电视剧《所以和黑粉结婚了》！
韩剧 2018年8月14日 星期二10:00 施乃琪
离开 SM Entertainment 后，早就凭演技获得好评的秀英更专注地走戏剧之路，最近也传出她要回归小萤幕的消息啦！
电视台相关人士在昨天（13 日）透露秀英加入了新电视剧《所以和黑粉结婚了》(그래서 나는 안티팬과 결혼했다) 的演出阵容，将会担任女主角。
《所以和黑粉结婚了》改编自两年前上映的同名中国电影，当时同为少女时代成员的徐玄和师弟 EXO 灿烈都有演出。剧情描写女主角某天在采访途中和韩流明星发生冲突而遭到解雇，就这样开始以这个明星的「黑粉」自居后所发生的故事。
秀英在剧中饰演任职於杂志社的「李根英」，虽然职称是副刊编辑却得负责各种大小事务，但仍秉持著与生俱来的正义感经常为别人拔刀相助。得知秀英要领衔主演后，许多网友纷纷表示「秀英的演技很让人期待」、「感觉角色很适合秀英呢」、「秀英平常就太好笑了，这部一定要追！」
（照片来源：ECHO GLOBAL GROUP）
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